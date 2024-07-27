



Европу призвали лучше подготовиться к победе Трампа

Европе нужно лучше подготовиться к потенциальной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.



Такое мнение в интервью Welt am Sonntag выразил лидер немецкой оппозиции, глава правоцентристского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.



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"Мы должны были сделать это восемь лет назад. И на этот раз это было бы еще важнее. Потому что я предполагаю, что Дональд Трамп будет лучше подготовлен к вступлению в должность, если он станет президентом, чем он был во время своего первого срока", – считает он.



Мерц отметил, что после выхода президента США Джо Байдена из гонки предстоящие выборы обещают быть "захватывающими".



"Камала Харрис вызвала очень сильную мобилизацию со стороны демократов за очень короткий промежуток времени. Теперь эта избирательная кампания будет действительно захватывающей", – добавил он.