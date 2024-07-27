



Орбан обвинил Польшу в "лицемерии и ханжестве"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Польшу введении "лицемерной и ханжеской" политики.



По данным издания "Европейская правда", соответствующее заявление он сделал в рамках "летнего университета Тушваньош" в румынском городе Беиле Тушнад.



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По словам Орбана, он бы хотел сказать пару слов полякам, которые уже достаточно "дали пинка под зад".



"Поляки ведут наиболее лицемерную и ханжескую политику во всей Европе. Они читают нам морали, критикуют нас за экономические отношения с россиянами, а сами бесстыдно ведут с ними бизнес и покупают через посредников нефть, заправляя ею польскую экономику", - посетовел он.



Для Орбана "даже французы лучше", поскольку не читают "нотаций по морали".



"Поляки делают бизнес и читают нам нотации. Я не видел такой глубокой лицемерной политики в Европе за последние десять лет", – добавил он.