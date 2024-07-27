Румыния всерьез взялась за подготовку собственных пилотов F-16
Румыния подготовила первую группу собственных пилотов в Европейский учебный центр F-16 . Летчики изучали и отрабатывали различные сценарии, в частности выполняли миссии в темное время суток и тренировались с пилотами стран-членов НАТО.
Следующая группа румынских пилотов уже начала обучение. Впоследствии Европейский учебный центр начнет подготовку украинских пилотов.
Ambasadoarea 🇺🇸 în 🇷🇴, @USAmbRO Kathleen Kavalec, a participat la ceremonia de absolvire a primei serii de piloţi 🇷🇴 instruiţi în Centrul European de Instruire F-16 de la Borcea. Ea a îndemnat ca respectivul centru să fie deschis şi militarilor 🇺🇦. (1/6) 📷Lockheed Martin pic.twitter.com/LcduwPTyXy— Radio Romania International (@RRInternational) July 26, 2024