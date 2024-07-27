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Румыния всерьез взялась за подготовку собственных пилотов F-16
27.07.2024 14:16 MIGnews.com

Румыния всерьез взялась за подготовку собственных пилотов F-16

Румыния подготовила первую группу собственных пилотов в Европейский учебный центр F-16 . Летчики изучали и отрабатывали различные сценарии, в частности выполняли миссии в темное время суток и тренировались с пилотами стран-членов НАТО.

Следующая группа румынских пилотов уже начала обучение. Впоследствии Европейский учебный центр начнет подготовку украинских пилотов.


 

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