



Румыния всерьез взялась за подготовку собственных пилотов F-16

Румыния подготовила первую группу собственных пилотов в Европейский учебный центр F-16 . Летчики изучали и отрабатывали различные сценарии, в частности выполняли миссии в темное время суток и тренировались с пилотами стран-членов НАТО.



Следующая группа румынских пилотов уже начала обучение. Впоследствии Европейский учебный центр начнет подготовку украинских пилотов.

