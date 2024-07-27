



Проект об огнестрельном оружии Польши вызывает опасения по поводу прав человека

Парламент Польши одобрил противоречивые предложения по декриминализации в определенных обстоятельствах применения огнестрельного оружия пограничниками для самообороны.



Неправительственные организации утверждают, что изменения в законодательстве противоречат стандартам в области прав человека, но правительство заявляет, что они необходимы для защиты границы Польши с Беларусью от все более агрессивных банд мигрантов.



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В прошлом месяце 21-летний солдат погиб, получив ножевое ранение при попытке предотвратить нелегальный въезд мигрантов в страну.



Варшава обвиняет Беларусь в том, что она поощряет азиатских и африканских мигрантов незаконно въезжать в Польшу, чтобы дестабилизировать обстановку в Европейском союзе.



Новое проевропейское правительство Польши обещало более гуманный подход к кризису мигрантов.



Вместо этого, после того как солдата убили, оно восстановило временную пограничную зону, которая препятствует

общественному контролю, поскольку журналисты и неправительственные организации должны запрашивать пропуск для въезда на территорию.



По словам заместителя министра внутренних дел Мацея Дущика, с момента начала кризиса три года назад 13 сотрудников пограничной службы получили необратимые повреждения здоровья в результате нападений мигрантов.



Господин Дущик заявил, что офицеры будут освобождены от уголовной ответственности только в том случае, если они используют оружие в ответ на прямое нападение, чтобы защитить жизнь коллег.



"Я хотел бы развеять все сомнения по поводу чрезмерного характера этих положений", - написал он в ответ на озабоченность, высказанную комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти.



Г-н О'Флаэрти и другие правозащитные организации призвали членов парламента отклонить предложения, заявив, что они противоречат стандартам в области прав человека.



По его словам, новые правила могут лишить пограничные патрули стимула к применению чрезмерной силы.



"Это также может привести к тому, что обстоятельства, при которых произвольное применение силы или огнестрельного оружия государственными служащими может привести к гибели людей или телесным повреждениям, не будут должным образом расследованы, особенно в случаях, когда жертвы находятся по другую сторону границы", - написал он в письме польским властям.



Общественность, похоже, поддерживает жесткую позицию премьер-министра Дональда Туска в отношении безопасности границ: по результатам одного из опросов, проведенных в прошлом месяце, 86 % опрошенных поддержали идею разрешить солдатам использовать оружие для отражения нападений некоторых мигрантов.





