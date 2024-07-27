Проект об огнестрельном оружии Польши вызывает опасения по поводу прав человека
Парламент Польши одобрил противоречивые предложения по декриминализации в определенных обстоятельствах применения огнестрельного оружия пограничниками для самообороны.
Неправительственные организации утверждают, что изменения в законодательстве противоречат стандартам в области прав человека, но правительство заявляет, что они необходимы для защиты границы Польши с Беларусью от все более агрессивных банд мигрантов.
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В прошлом месяце 21-летний солдат погиб, получив ножевое ранение при попытке предотвратить нелегальный въезд мигрантов в страну.
Варшава обвиняет Беларусь в том, что она поощряет азиатских и африканских мигрантов незаконно въезжать в Польшу, чтобы дестабилизировать обстановку в Европейском союзе.
Новое проевропейское правительство Польши обещало более гуманный подход к кризису мигрантов.
Вместо этого, после того как солдата убили, оно восстановило временную пограничную зону, которая препятствует
общественному контролю, поскольку журналисты и неправительственные организации должны запрашивать пропуск для въезда на территорию.
По словам заместителя министра внутренних дел Мацея Дущика, с момента начала кризиса три года назад 13 сотрудников пограничной службы получили необратимые повреждения здоровья в результате нападений мигрантов.
Господин Дущик заявил, что офицеры будут освобождены от уголовной ответственности только в том случае, если они используют оружие в ответ на прямое нападение, чтобы защитить жизнь коллег.
"Я хотел бы развеять все сомнения по поводу чрезмерного характера этих положений", - написал он в ответ на озабоченность, высказанную комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти.
Г-н О'Флаэрти и другие правозащитные организации призвали членов парламента отклонить предложения, заявив, что они противоречат стандартам в области прав человека.
По его словам, новые правила могут лишить пограничные патрули стимула к применению чрезмерной силы.
"Это также может привести к тому, что обстоятельства, при которых произвольное применение силы или огнестрельного оружия государственными служащими может привести к гибели людей или телесным повреждениям, не будут должным образом расследованы, особенно в случаях, когда жертвы находятся по другую сторону границы", - написал он в письме польским властям.
Общественность, похоже, поддерживает жесткую позицию премьер-министра Дональда Туска в отношении безопасности границ: по результатам одного из опросов, проведенных в прошлом месяце, 86 % опрошенных поддержали идею разрешить солдатам использовать оружие для отражения нападений некоторых мигрантов.