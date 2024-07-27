



Олимпиада для России, какая она?

В этом году, на Олимпиаду из России приехали только 15 спортсменов. Однако правда заключается в том, что их намного больше. Десятки российских атлетов будут выступать на Играх за Францию, Сербию, Узбекистан и другие страны.



Агрессивная и преступная беспочвенная война развязанная Путиным в Украине принесла наказания и в спорте. Россияне получили бессрочный запрет на участие в международных соревнованиях на Олимпиаде в Париже. 15 спортсменов, прибывших из России, выступят в нейтральном статусе.



При этом за другие страны в Париже будут соревноваться около 60 спортсменов, которые раньше были россиянами. Более трети из них сменили спортивное гражданство уже после начала войны.



Несмотря на скрытое обилие российских спортсменов, не стоит забывать Олимпиаду в Сочи в 2014-м, когда Россия набрала больше всех медалей, а потом стали приходить тесты на допинг.





