



Россия разместила редкую систему ПВО на Керченском мосту

Россия разместила редкую модификацию зенитно-ракетного комплекса “Панцирь” непосредственно на Керченском мосту.



Это развертывание недавно было отмечено на изображениях, опубликованных Telegram-каналом “Крымский ветер”, демонстрирующих размещение системы на объектах критической инфраструктуры.



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Спутниковые снимки подтверждают, что система “Панцирь” находится на мосту уже как минимум месяц, что свидетельствует о долгосрочной стратегии по защите этого жизненно важного маршрута от возможных украинских ударов.



Конкретный вариант представляет собой экспортную модель с бронированной кабиной, установленной на шасси КамАЗ-53958, и окрашенную в пустынный камуфляж. Примечательно, что эта версия, по всей видимости, была уникальным прототипом, ранее показанным на Параде Победы в Туле и выставленным на форуме "Армия".



Эта модель “Панциря”, обозначенная как “Панцирь-С1М”, может похвастаться несколькими улучшенными тактико-техническими характеристиками по сравнению со стандартными моделями, включая увеличенные дальность и высоту поражения воздушных целей. Она может использовать два типа ракет, 57Э6М-Э и 57Э6-Э, оба являются неотъемлемой частью систем “Панцирь-С1”.



“Панцирь-С1М” предназначен для противовоздушной обороны небольших войсковых, в том числе подвижных, и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, тактических баллистических ракет и высокоточного оружия, а также для усиления подразделений ПВО при массированных ударах с воздуха.

