



Исследовательское судно ВМС Китая вошло в воды Японии

В субботу, 31 августа исследовательское судно ВМС Китая ненадолго вошло в территориальные воды Японии, сообщило министерство обороны Японии.



Судно было обнаружено на территории Японии у побережья префектуры Кагосима на юго-западе страны около 6 утра по местному времени и покинуло ее в 7:53 утра, говорится в сообщении министерства на его сайте.



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По данным национальной телерадиокомпании NHK, это уже десятый раз за последний год, когда исследовательское судно ВМС Китая пересекает территориальные воды Японии, и 13-й раз, если учитывать подводные лодки и разведывательные суда.



Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как Токио выразил решительный протест против нарушения воздушного пространства китайским военным самолетом.

