



"Хуситы разгромили ВМС США", или Для чего нужен флот?

На протяжении столетий задачей ВМС США было поддержание морских коммуникаций открытыми, однако сегодня Соединенные Штаты отказываются от этой задачи на Ближнем Востоке.



Недавняя статья в лондонской газете Telegraph , написанная бывшим командующим Королевского флота Томом Шарпом, была озаглавлена "Хуситы разгромили ВМС США". Если это не так, то только потому, что ВМС США было приказано не вступать в бой.



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Шарп писал, что "Хуситы не были остановлены" оборонительными действиями ВМС США и союзников, которые потерпели неудачу. Он продолжил:



Воодушевленные этими неудачами, хуситы усилили свои атаки: С января число атак не только неуклонно росло, но и они стали более разнообразными. Беспилотники и крылатые ракеты сопровождались захватами и баллистическими ракетами. В апреле впервые был использован надводный беспилотник, и с тех пор наблюдается устойчивый рост этого метода. Недавно хуситы начали дополнять свои атаки огнем из стрелкового оружия с быстроходных катеров, и за последние несколько недель количество атак превысило среднее значение в 2,5 в неделю.



Шарп заключает, что "свобода судоходства заложена в ДНК ВМС США — сейчас неподходящее время для самого мощного флота мира отказываться от этого ключевого принципа".



Важность отказа от этого "ключевого принципа" трудно преувеличить, поскольку собственное определение роли ВМС США вращается именно вокруг него. Как говорится в статье под названием "Для чего нужен ВМС" (в Трудах Военно -морского института США), "Основная цель ВМС — поддерживать дружественную торговлю по морю". Веб-сайт ВМС США под названием

"Кто мы такие" сообщает нам следующее: С 1775 года ВМС Америки поддерживают свободу морей. Не только для нашей страны, но и для наших союзников и стратегических партнеров. Мы набираем, обучаем, оснащаем и организуем для доставки боеспособных военно-морских сил, одновременно поддерживая безопасность и сдерживание посредством постоянного присутствия на передовой".



В "Заявление о миссии" ВМС говорится: "Соединенные Штаты являются морской державой, и ВМС США защищают Америку на море. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы защищаем свободу, сохраняем экономическое процветание и сохраняем моря открытыми и свободными".



А если взглянуть на самоописание Тихоокеанского командования, то можно обнаружить документ под названием "Законный морской контроль для защиты морских линий связи и узких мест". Для тех, кто забыл свой Махан, он напоминает читателям, что:



Морские линии сообщения, или SLOC, являются основными морскими путями между портами, используемыми в торговых, военных или других целях. SLOC являются, в некотором смысле, морскими магистралями, проходящими как через открытые океаны, так и через более узкие морские районы. Морской "узкий проход" — это суженный морской проход (обычно между участками суши, например, пролив), который разделяет океаны и моря. Узкие проходы относительно узкие, интенсивно посещаемые и в некоторых случаях расположенные в регионах, уязвимых для геополитической нестабильности… Защита SLOC и узких проходов является критически важным аспектом и целью контроля за морем.



Итак, похоже, ВМС США ясно понимают свою роль — важность поддержания контроля над морем и сохранения SLOC открытыми. ВМС не стремятся отказаться от этой роли, и есть много сообщений о том, что они хотят сделать больше для отражения атак хуситов, которые закрывают SLOC и уничтожают движение по Суэцкому каналу. Но Белый дом не дал им зеленый свет, который стремится избежать того, что он называет "эскалацией", особенно (можно предположить) в предвыборный период. Таким образом, мы читаем анализ, подобный анализу командующего Шарпа, в котором делается вывод о том, что хуситы победили ВМС США.



Как говорит Шарп, отказ США от своей приверженности свободе судоходства является поразительным и опасным. Если мы не желаем защищать свободу судоходства от такого слабого врага, как хуситы, какой вывод могут сделать китайцы о нашей готовности бросить вызов ВМС НОАК? И какие выводы может сделать Иран о нашей готовности бросить вызов его агрессии посредниками?



Хуситы, в конце концов, не совсем крупная организация. Они представляют собой клан меньшинства в отсталой, бедной и разделенной стране Йемен. Как же тогда они могут создавать и запускать крылатые ракеты, строить и вооружать быстроходные катера? Конечно, не могут - это иранское оружие. Так что отказ Соединенных Штатов победить хуситов на самом деле является аспектом политики США в отношении Ирана, а не политики США в отношении Йемена.



Мысленный эксперимент: вместо того, чтобы защищать корабли, которые атакуют хуситы, или пытаться уничтожить стартовые площадки одну за другой, что, если бы Соединенные Штаты сказали Ирану, что мы ответим на дальнейшие ракетные удары, поражая цели в Иране, поставщике ракет? В конце концов, это вовсе не "ракеты хуситов" - это иранские ракеты, запускаемые иранским доверенным лицом. Что, если бы Ирану сказали, что за каждое судно, потопленное хуситами, Соединенные Штаты (и, как мы надеемся, их союзники) потопят иранское судно?



Я слышу крики: это эскалация, это означает войну, это создаст нестабильность. Но нестабильность исходит от агрессии Ирана — поставки им оружия в Йемен с намерением, чтобы оружие было использовано для предотвращения невинной морской деятельности и для атаки на американские и другие военные суда. Это акт войны. Почему Ирану предоставлен полный иммунитет?



Адмирал Махан, писавший более века назад, посоветовал бы более активный подход и знал бы ответ на вопрос "Для чего нужен флот?" Он бы задался вопросом, как это делает командующий Шарп, как хуситы могут победить ВМС США, помешать SLOC и положить конец "морскому контролю" США в регионе Персидского залива. Сегодняшний ВМС США, похоже, тоже получает все это. Очевидный отказ от этих принципов и ролей правительством Соединенных Штатов является судьбоносным решением, которое, как можно надеяться, будет отменено — этой администрацией в ее последние месяцы или следующей.

