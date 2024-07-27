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Трамп о встрече Харрис с Нетаниягу: оскорбительно
27.07.2024 15:50 Алина Груднева

Трамп о встрече Харрис с Нетаниягу: оскорбительно

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп назвал встречу Камалы Харрис с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Вашингтоне "оскорбительной и ужасной".

Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

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"Ее некомпетентность значительно продлит войну и задержит освобождение заложников", - сказал Трамп.

Как сообщалось ранее, во время встречи с Нетаниягу он предупредил об угрозе "Третьей мировой" , если он не победит на выборах в ноябре. Также он удивился, как евреи вообще могут поддерживать Харрис.

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