



Пресечен климатический протест в первый день Олимпиады в Париже

Полиция пресекла проведение климатической акции протеста в первый день Олимпийских игр.



Демонстрация должна была состояться в центре Парижа.



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Мероприятие организовала группа Extinction Rebellion (XR), которая когда-то перекрывала мост через Темзу в Лондоне.



В этот раз демонстранты хотели перекрыть мост Искусств через Сену, где проходила церемония открытия Игр. Полиция не дала протестующим провести акцию.



"Французское правительство задействовало огромные ресурсы, чтобы заблокировать нашу специальную олимпийскую акцию", - пожаловались в Extinction Rebellion France.