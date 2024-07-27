



РФ использует новые дешевые дроны для обнаружения украинской ПВО, - спикер ГУР

Россия начала запускать новые бюджетные беспилотники во время атак по Украине. Их она использует как приманку для выявления украинской противовоздушной обороны.



Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии агентству Reuters.



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По его словам, за последние несколько недель в пяти атаках Россия применяла два новых типа дронов, изготовленных из пенопласта и фанеры. Один из беспилотников оснащен камерой и SIM-картой украинского оператора для передачи изображений российским военным.



"Они (россияне - ред.) определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются... получить представление о том, где расположены все наши средства ПВО", - рассказал Черняк.