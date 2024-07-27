



F-16 не будут летать на передовой: объяснение главкома ВСУ

Такие долгожданные американские истребители F-16, которые Украина получит в ближайшее время, помогут Вооруженным силам в боях с российской армией, но будут иметь ограничения и не будут летать на линии боевого столкновения.



Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для Guardian.



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По его словам, F-16 в первую очередь будут задействованы в противовоздушной обороне Украины, это позволит эффективно работать против российских крылатых ракет и точно поражать наземные цели. Однако истребители должны оставаться на расстоянии не менее 40 километров от линии фронта из-за риска быть сбитыми Москвой, подчеркнул главком ВСУ.



На передовой же Украине более эффективно использовать дроны и роботизированные наземные системы, отметил Сырский. А беспилотники дальнего радиуса действия будут использоваться для нанесения ударов вглубь России.