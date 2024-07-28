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Трампа тянет на место преступления
28.07.2024 01:30 MIGnews.com

Трампа тянет на место преступления

Дональду Трампу неспокойно, он собирается вернуться на то место, где на него совершили покушение.

“Я вернусь в Батлер, штат Пенсильвания, на большой и замечательный митинг, чтобы почтить душу нашего любимого героя-пожарного Кори и храбрых патриотов, которые были ранены две недели назад”, — написал Трамп в социальной сети Truth Social. 

Штаб кандидата в президенты от Республиканской партии не сообщил никаких подробностей о запланированном выступлении Трампа в Батлере. 



 

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