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Эрдоган обиделся на председателя ПА Махмуда Аббаса
28.07.2024 06:44 Алина Груднева

Эрдоган обиделся на председателя ПА Махмуда Аббаса

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас отклонил предложение Анкары выступить перед турецким парламентом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был глубоко оскорблен этим.

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Он заявил, что ждет извинений от Аббаса. Эрдоган пояснил, что председателю ПА было предложено выступить перед парламентом Турции одновременно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который выступал перед Конгрессом.

Тем не менее, Анкара так и не дождалась четкого ответа от Рамаллы на это предложение. Теперь Эрдоган ждет персональных извинений.

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