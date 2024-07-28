Эрдоган обиделся на председателя ПА Махмуда Аббаса
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас отклонил предложение Анкары выступить перед турецким парламентом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был глубоко оскорблен этим.
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Он заявил, что ждет извинений от Аббаса. Эрдоган пояснил, что председателю ПА было предложено выступить перед парламентом Турции одновременно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который выступал перед Конгрессом.
Тем не менее, Анкара так и не дождалась четкого ответа от Рамаллы на это предложение. Теперь Эрдоган ждет персональных извинений.