



Эрдоган обиделся на председателя ПА Махмуда Аббаса

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас отклонил предложение Анкары выступить перед турецким парламентом.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был глубоко оскорблен этим.



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Он заявил, что ждет извинений от Аббаса. Эрдоган пояснил, что председателю ПА было предложено выступить перед парламентом Турции одновременно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который выступал перед Конгрессом.



Тем не менее, Анкара так и не дождалась четкого ответа от Рамаллы на это предложение. Теперь Эрдоган ждет персональных извинений.