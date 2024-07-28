



Атаки на американские базы: появилась новая проиранская группировка

Новая проиранская группировка взяла на себя ответственность за атаки на американские базы в Сирии и Ираке.



Она называется Al-Thorion ("Революционеры") .



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"Непрерывное и безостановочное нападение на войска США", - гласит лозунг новой иракской группировки.



Ранее о ней упоминаний не было. Американская военная база Конико недалеко от сирийской провинции Дейр-Эз-Зор подверглась за последние сутки нападениям дважды.