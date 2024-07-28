



Трамп: Убийство 12 израильских детей "не может быть забыто"

Бывший президент США Дональд Трамп осудил ракетный удар "Хезболлы" по северу Израиля, в результате которого погибли 12 человек.



"Сегодняшнее нападение на Израиль не может быть забыто", - написал Трамп на своей социальной платформе Truth в субботу вечером. "Оно войдет в историю как еще один момент, созданный слабым и неэффективным президентом и вице-президентом Соединенных Штатов. Со временем эта ситуация будет только ухудшаться для нашей страны. Это должно подтолкнуть Республиканскую партию, демократов, независимых, консерваторов, прогрессистов, либертарианцев и всех остальных к тому, чтобы вернуть США силу, уважение и власть".



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Он заявил: "Этого нападения, как и нападения 7 октября или войны между Украиной и Россией, никогда бы не произошло, если бы я был президентом! Сейчас опасное и ужасное время для мира, и в этом почти полностью виновата некомпетентная администрация Байдена и Харриса. Ее нужно менять, и быстро. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!"



В субботу ракета попала на футбольное поле в друзском городе Мадждаль-Шамс на севере Израиля. В результате атаки погибли 12 человек в возрасте от 10 до 20 лет, десятки получили ранения.



Первоначальное расследование, проведенное ЦАХАЛом, показало, что система противовоздушной обороны не смогла перехватить ракету, которая была идентифицирована как иранская ракета Falaq-1, используемая "Хезболлой". Инцидент находится в стадии расследования.

