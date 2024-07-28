Новости » Арабо-израильский конфликт
В США обеспокоены риском полномасштабной войны между Израилем и Ливаном
28.07.2024 08:55 Алина Груднева

В США обеспокоены риском полномасштабной войны между Израилем и Ливаном

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена риском полномасштабной войны между Израилем и Ливаном.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на представителя американской администрации.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, в Вашингтоне опасаются, что смертоносный удар, нанесенный "Хезболлой" по Маджаль-Шамс, в результате которого погибли дети, спровоцирует широкомасштабную войну.

"То, что произошло сегодня, может стать тем спусковым крючком, которого мы так боялись и которого мы пытались избежать на протяжении 10 месяцев", — сказал представитель администрации.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы