В США обеспокоены риском полномасштабной войны между Израилем и Ливаном
Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена риском полномасштабной войны между Израилем и Ливаном.
Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на представителя американской администрации.
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По его словам, в Вашингтоне опасаются, что смертоносный удар, нанесенный "Хезболлой" по Маджаль-Шамс, в результате которого погибли дети, спровоцирует широкомасштабную войну.
"То, что произошло сегодня, может стать тем спусковым крючком, которого мы так боялись и которого мы пытались избежать на протяжении 10 месяцев", — сказал представитель администрации.