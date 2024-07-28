



Спустя неделю после “выхода” Байдена, Харрис собрала около $200 млн донатов

Кампания вице-президента Камалы Харрис собрала ошеломляющую сумму в $200 млн всего за неделю после того, как президент Байден выбыл из гонки.



По данным Федеральной избирательной комиссии, команда президента Байдена заработала $63,8 млн за весь июнь, а лагерь Дональда Трампа за прошлый месяц заработал $21,5 млн.



Байден с трудом привлекал спонсоров после выступления на дебатах против Дональда Трампа в прошлом месяце.



66% пожертвований за последнюю неделю поступили от людей, впервые сделавших пожертвования в течение цикла 2024 года, - так заявляют в штабе у Харрис.



“Вице-президент Харрис баллотируется на пост кандидата меньше недели, но она уже объединила вокруг своей кампании всю Демократическую партию, и естественный энтузиазм рядовых граждан дает результаты”, — заявил в служебной записке Майкл Тайлер, директор по коммуникациям кампании.



До ночи выборов 5 ноября осталось 100 дней.



Кампания также утверждает, что к команде присоединились 170 000 новых добровольцев и что она планирует провести 2300 мероприятий в колеблющихся штатах.



По данным, поданным в Федеральную избирательную комиссию, кампания Байдена завершила июнь, имея на руках чуть менее $96 миллионов долларов, тогда как у Трампа было $128 миллионов долларов.



По словам ее предвыборного штаба, сумма в $200 миллионов долларов, озвученная Харрис на прошлой неделе, не включает средства Байдена.

В июне команда Байдена потратила почти в шесть раз больше денег, чем Трамп, но в опросах того месяца ее рейтинг все еще падал.







