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Покушавшийся на Трампа использовал беспилотник
28.07.2024 13:44 Аркадий Бочаровский

Покушавшийся на Трампа использовал беспилотник



Стрелок, покушавшийся на Дональда Трампа, использовал беспилотник, чтобы снять с воздуха ярмарочную площадь на западе Пенсильвании незадолго до того, как бывший президент собирался там выступить, сообщили представители правоохранительных органов, осведомленные о случившемся. 

По словам чиновников, Томас Мэтью Крукс управлял дроном по заранее составленному маршруту 13 июля, чтобы осмотреть территорию ярмарки Батлер перед выступлением Трампа. Чиновники отметили, что запрограммированный маршрут позволяет предположить, что 20-летний парень неоднократно запускал  беспилотник перед покушением, чтобы осмотреть место проведения митинга.

Нападавший стоял на крыше, чтобы совершить покушение.
С крыши здания American Glass Research Крукс произвел не менее шести выстрелов примерно в 120 метрах от места выступления Трампа, убив одного зрителя, тяжело ранив еще двоих и нанеся Трампу ранение в ухо. Снайпер Секретной службы открыл ответный огонь, убив Крукса, мотив которого “остается неизвестным”. 

В настоящее время проводится несколько расследований, посвященных этому инциденту. Цель этих расследований - выяснить, как стрелок смог забраться на крышу с прямой видимостью на выступавшего Трампа и открыть огонь из винтовки AR-15.

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