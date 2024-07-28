



Покушавшийся на Трампа использовал беспилотник





Стрелок, покушавшийся на Дональда Трампа, использовал беспилотник, чтобы снять с воздуха ярмарочную площадь на западе Пенсильвании незадолго до того, как бывший президент собирался там выступить, сообщили представители правоохранительных органов, осведомленные о случившемся.



По словам чиновников, Томас Мэтью Крукс управлял дроном по заранее составленному маршруту 13 июля, чтобы осмотреть территорию ярмарки Батлер перед выступлением Трампа. Чиновники отметили, что запрограммированный маршрут позволяет предположить, что 20-летний парень неоднократно запускал беспилотник перед покушением, чтобы осмотреть место проведения митинга.



Нападавший стоял на крыше, чтобы совершить покушение.

С крыши здания American Glass Research Крукс произвел не менее шести выстрелов примерно в 120 метрах от места выступления Трампа, убив одного зрителя, тяжело ранив еще двоих и нанеся Трампу ранение в ухо. Снайпер Секретной службы открыл ответный огонь, убив Крукса, мотив которого “остается неизвестным”.



В настоящее время проводится несколько расследований, посвященных этому инциденту. Цель этих расследований - выяснить, как стрелок смог забраться на крышу с прямой видимостью на выступавшего Трампа и открыть огонь из винтовки AR-15.