Камала Харрис требует отменить термин "радикальный исламский терроризм"
В интернете появился ролик, в котором кандидат в президенты Камала Харрис призывает отменить термин “радикальный исламский терроризм” во время выступления в Исламском центре Южной Калифорнии.
У многих это вызывает опасения относительно ее связей и позиции по вопросам национальной безопасности.
🚨REVEALED: FAR-LEFT KAMALA'S SYMPATHY FOR TERRORISTS🚨— Shelley G (@ShelleyGldschmt) July 26, 2024
Speaking to the Islamic Center of Southern California, Kamala Harris says the term "radical Islamic terrorism" should be abolished.
Harris is affiliated with NIAC, a pro-Khamenei lobby group for the Islamic Republic. pic.twitter.com/pnIcI2pMKl
Ее связь с NIAC, группой, которую часто обвиняют в лоббировании интересов Исламской Республики Иран, добавляет еще один тревожный аспект.