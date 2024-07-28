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Камала Харрис требует отменить термин "радикальный исламский терроризм"
28.07.2024 13:30 Аркадий Бочаровский

Камала Харрис требует отменить термин "радикальный исламский терроризм"

В интернете появился ролик, в котором кандидат в президенты Камала Харрис  призывает отменить термин “радикальный исламский терроризм”  во время выступления в Исламском центре Южной Калифорнии.
 

У многих это  вызывает опасения относительно ее связей и позиции по вопросам национальной безопасности. 

Ее связь с NIAC, группой, которую часто обвиняют в лоббировании интересов Исламской Республики Иран, добавляет еще один тревожный аспект. 

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