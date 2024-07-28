



Камала Харрис требует отменить термин "радикальный исламский терроризм"

В интернете появился ролик, в котором кандидат в президенты Камала Харрис призывает отменить термин “радикальный исламский терроризм” во время выступления в Исламском центре Южной Калифорнии.



🚨REVEALED: FAR-LEFT KAMALA'S SYMPATHY FOR TERRORISTS🚨



Speaking to the Islamic Center of Southern California, Kamala Harris says the term "radical Islamic terrorism" should be abolished.



Harris is affiliated with NIAC, a pro-Khamenei lobby group for the Islamic Republic. pic.twitter.com/pnIcI2pMKl — Shelley G (@ShelleyGldschmt) July 26, 2024

У многих это вызывает опасения относительно ее связей и позиции по вопросам национальной безопасности.Ее связь с NIAC, группой, которую часто обвиняют в лоббировании интересов Исламской Республики Иран, добавляет еще один тревожный аспект.