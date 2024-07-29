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В США схвачены три палестинца по подозрению в связях с террористами
29.07.2024 10:55 Алина Груднева

В США схвачены три палестинца по подозрению в связях с террористами

Пограничная служба США задержала в Сан-Диего троих палестинцев и одного турка по подозрению в связях с террористическими группировками.

Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

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На мобильном телефоне одного из подозреваемых были обнаружены "непристойные" фотографии. Среди снимков был мужчина в маске, который держал в руках АК-47. Расследование в отношении подозреваемых продолжается.

К какой именно террористической группировке принадлежат задержанные, информация не раскрывается. В то же время, один из представителей погранслужбы сказал на условиях анонимности, что власти перегружены и не имеют необходимых инструментов для проверки всех мигрантов, пересекающих границу, особенно в районе Сан-Диего.

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