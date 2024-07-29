



Трамп предлагал Байдену $1 млн за 100 очков в гольф, но получил отказ

Дональд Трамп рассказал, что действующий президент Джо Байден однажды отклонил его предложение сыграть в гольф, которое могло принести ему 1 миллион долларов.



Бывший президент продолжает вести свою предвыборную кампанию.



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Выступая на митинге в Сент-Клауде, штат Миннесота, Трамп сказал: "Я сказал, что отвезу вас на любое поле, которое вы захотите... Я дам вам 1 миллион долларов, если вы сможете набрать 100 очков в игре в гольф". Однако он добавил, что Байден "отказал мне".



Утверждая, что он изменил предложение, кандидат в президенты воскликнул: "Тогда я сказал: "Я дам тебе десять ударов в бок... Я дам тебе один миллион долларов, если ты сможешь меня победить. И у него не было шансов".

