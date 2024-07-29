Новости » Новости США
Трамп спросил Нетаниягу, почему евреи голосуют за демократов
29.07.2024 08:00 Алина Груднева

Трамп спросил Нетаниягу, почему евреи голосуют за демократов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь недоумевает, почему американские евреи голосуют за демократов.

Соответствующее заявление он сделал на предвыборном мероприятии для доноров в Нью-Джерси.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам Трампа, этот вопрос он обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

"Я спросил Биби, почему евреи голосуют за Демократическую партию? А он мне сказал: «Это привычка, они привыкли голосовать за демократов", - сказал Трамп.

Он добавил, что демократы "ненавидят Израиль".

Ранее Трамп говорил, что евреям, которые поддерживают Камалу Харрис или Демократическую партию стоит "проверить голову".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы