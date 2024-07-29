Трамп спросил Нетаниягу, почему евреи голосуют за демократов
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь недоумевает, почему американские евреи голосуют за демократов.
Соответствующее заявление он сделал на предвыборном мероприятии для доноров в Нью-Джерси.
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По словам Трампа, этот вопрос он обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
"Я спросил Биби, почему евреи голосуют за Демократическую партию? А он мне сказал: «Это привычка, они привыкли голосовать за демократов", - сказал Трамп.
Он добавил, что демократы "ненавидят Израиль".
Ранее Трамп говорил, что евреям, которые поддерживают Камалу Харрис или Демократическую партию стоит "проверить голову".