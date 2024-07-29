



Турцию требуют исключить из НАТО после угроз Эрдогана вторжением в Израиль

Лидер оппозиции Яир Лапид резко прокомментировал угрозы со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о вторжении в Израиль.



"Президент Эрдоган снова разглагольствует и бредит. Он представляет опасность для Ближнего Востока. Мир, и особенно члены НАТО, должны решительно осудить его возмутительные угрозы в адрес Израиля и заставить его прекратить поддержку ХАМАСа. Мы не примем угроз от диктатора-подражателя", - сказал Лапид.



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Аналогичным образом высказался голландский правый политик Герт Вилдерс, призвав исключить Турцию из НАТО.



"Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил. Турцию нужно выгнать из НАТО", - призвал он.



Ранее Эрдоган пригрозил Израилю таким же вторжением, как в Ливию, сказав следующее: "Так же, как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними. Нет ничего, что мы не могли бы сделать. Мы должны быть только сильными".