Спикер Джонсон о церемонии открытия Олимпиады: “ Это глумление”
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году запомнится надолго. Правы оказались только синоптики, которые предвещали проливные дожди и не советовали президенту Франции проводить церемонию не на стадионе, а на открытой местности. Критика зашкаливала. В основном жаловались верующие христиане, что событие “оскорбило их религиозные чувства”.
“Вчерашнее глумление над "Тайной вечерей" было шокирующим и оскорбительным для христиан всего мира, которые наблюдали за церемонией открытия Олимпийских игр. Война с нашей верой и традиционными ценностями сегодня не знает границ. Но мы знаем, что истина и добродетель всегда восторжествуют. “И свет во тьме светит, и тьма не объяла его” (Иоанна 1:5)".
Last night’s mockery of the Last Supper was shocking and insulting to Christian people around the world who watched the opening ceremony of the Olympic Games.— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 27, 2024
The war on our faith and traditional values knows no bounds today. But we know that truth and virtue will always… pic.twitter.com/s88c9ymG9j
Эти слова написал Майк Джонсон в своем аккаунте Х по поводу церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.