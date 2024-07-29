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Спикер Джонсон о церемонии открытия Олимпиады: “ Это глумление”
29.07.2024 03:30 MIGnews.com

Спикер Джонсон о церемонии открытия Олимпиады: “ Это глумление”

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году  запомнится надолго. Правы оказались только синоптики, которые предвещали проливные дожди и не советовали президенту Франции проводить церемонию не на стадионе, а на открытой местности. Критика зашкаливала. В основном жаловались верующие христиане, что событие “оскорбило их религиозные чувства”. 

“Вчерашнее глумление над "Тайной вечерей" было шокирующим и оскорбительным для христиан всего мира, которые наблюдали за церемонией открытия Олимпийских игр. Война с нашей верой и традиционными ценностями сегодня не знает границ. Но мы знаем, что истина и добродетель всегда восторжествуют. “И свет во тьме светит, и тьма не объяла его” (Иоанна 1:5)".


Эти слова написал Майк Джонсон в своем аккаунте Х по поводу церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
 

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