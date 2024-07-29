



В Бразилии дерево кешью занимает 8400 м²

Самым большим деревом кешью Pirangi в мире считается дерево, что растет в бразильском Риу-Гранди-ду-Норти. Его окружность составляет около 500 м, а площадь — 8400 м².



Согласно легенде, дерево кешью Pirangi было посажено в 1888 году местным рыбаком, который позже умер в возрасте 93 лет под тенью огромного дерева. Однако эксперты полагают, что, основываясь на характеристиках его роста, “дереву, по оценкам, более тысячи лет”.



Дерево размером с 70 обычных деревьев кешью производит более 60 000 плодов кешью в год и также привлекает сотни тысяч туристов со всей Бразилии.



Размер дерева связан с генетической аномалией, из-за которой его ветви растут в стороны, а не вверх. Вес и гравитация заставляют ветви наклоняться к земле, и когда они соприкасаются с почвой, начинают формироваться новые корни, и дерево продолжает расти. В наши дни почти невозможно отличить первоначальный ствол от остальной части дерева.





