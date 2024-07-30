



В Украине ждут комбинированной атаки со стороны РФ

В Украине ожидают комбинированной атаки россиян в ближайшее время, с учетом того, что таких давно не было.



Об этом в эфире "Киев 24" сказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.



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"Если мы видим носители в море, в количестве, обычно это может предшествовать комбинированному обстрелу, потому что самостоятельные атаки, исключительно за счет этих крылатых ракет обычно не достигают большого успеха. Иногда процент сбития этих ракет равен 100", - пояснил он.



По словам Плетенчука, в Украине не исключают, что РФ вывела в море ракетоносители в рамках учений, хотя те, как правило, завершаются атаками.



"Сейчас можем утверждать, что три носителя находится в море. Фактически это все подводные носители, которые есть у врага в Азово-Черноморском регионе и в принципе даже можно говорить только о Черноморском, потому что в Азове глубины им не хватит", - добавил он.



Плетенчук предупредил, что вероятность комбинированной атаки россиян на Украину остается высокой, поскольку у ракетоносителей на борту может быть до 12 ракет.