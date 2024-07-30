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Новый президент Ирана приведен к присяге
30.07.2024 16:55 Алина Груднева

Новый президент Ирана приведен к присяге

Масуд Пезешкиан приведен к присяге в качестве нового президента Ирана.

Церемония состоялась 30 июля.

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На ней присутствовали высокопоставленные лица из других стран. На церемонии замечен, в том числе, глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе.



"Я, как президент, перед Священным Кораном и народом Ирана клянусь всемогущим Аллахом быть хранителем официальной религии, системы Исламской Республики и конституции страны", - сказал Пезешкиан.

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