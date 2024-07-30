Новый президент Ирана приведен к присяге
Масуд Пезешкиан приведен к присяге в качестве нового президента Ирана.
Церемония состоялась 30 июля.
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На ней присутствовали высокопоставленные лица из других стран. На церемонии замечен, в том числе, глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе.
"Я, как президент, перед Священным Кораном и народом Ирана клянусь всемогущим Аллахом быть хранителем официальной религии, системы Исламской Республики и конституции страны", - сказал Пезешкиан.