



Новый президент Ирана приведен к присяге

Масуд Пезешкиан приведен к присяге в качестве нового президента Ирана.



Церемония состоялась 30 июля.



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На ней присутствовали высокопоставленные лица из других стран. На церемонии замечен, в том числе, глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе.







"Я, как президент, перед Священным Кораном и народом Ирана клянусь всемогущим Аллахом быть хранителем официальной религии, системы Исламской Республики и конституции страны", - сказал Пезешкиан.