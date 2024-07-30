



Ликвидация вагнеровцев в Мали - начало российского заката в Африке?

Публичная порка в Африке. Весь мир увидел видеокадры, где суровые дяди в тапках уничтожили внушительную группу вагнеровцев. В живых осталось несколько человек, которых заставили на камеру прославлять Аллаха и обругать Россию.



Кремлю нужна будет масштабная замена боевиков в Африке военнослужащими Африканского корпуса Минобороны РФ.



Оказалось, что Минобороны РФ, как отмечают блогеры, злорадствует из-за потерь «Группа Вагнера», и предполагают, что российское военное руководство использует этот инцидент как повод для прекращения развертывания вагнеровцев в Сахеле и полной их замены подразделениями Африканского корпуса МО. Очень странные радости, ведь это тоже ИХ военные.



Некоторые российские блогеры цитировали неустановленный источник в администрации Путина о том, что личный состав Африканского корпуса заменит войска Вагнера во всей "Сахельской тройке" (Мали, Буркина-Фасо и Нигер).



В Институте войны (ISW) предполагают, что Африканскому корпусу, вероятно, не хватает текущих возможностей, чтобы должным образом заменить "Группу Вагнера", в частности в Мали, поскольку элементы корпуса были недавно развернуты в Украине для участия в наступательных усилиях на севере Харьковской области.



"Масштабная замена "Вагнера" после таких потерь, как нанесенные во время недавней засады, вероятно, приведет к передислокации некоторых бойцов Африканского корпуса в Мали подальше от линии фронта в Украине, и российское военное командование, вероятно, не рассматривает полную замену "Вагнера" в Мали или где-нибудь в Сахеле как приоритетную задачу на данный момент", - говорится в отчете ISW.

