



ЕС: Венгрия открывает двери для российских шпионов

Газета Financial Times цитирует лидера европейского большинства партии Европейская народная партия Манфреда Вебера. По мнению Вебера, выдача виз россиянам, не прошедшим надлежащую проверку, создает национальную угрозу.



Вчера, 29 июля, Венгрия ввела систему ускоренного получения виз, позволяющую гражданам восьми стран, включая Россию и Беларусь, въезжать в Венгрию без проверок безопасности и других ограничений. Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию ​​по российским технологиям.



Это очередное заявление Венгрии буквально взорвало европейскую политическую элиту. В связи с чем Манфред Вебер направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров в октябре (не поздновато ли?). Политик также призвал ЕС принять строгие меры по защите целостности Шенгенской зоны.



Вебер заявил, что новая иммиграционная система в Венгрии "сомнительна", и предупредил, что она может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, создавая серьезный риск для национальной безопасности".





