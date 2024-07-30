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В КНДР проливные дожди: Ким Чен Ын лично спасает регионы от подтопления
30.07.2024 12:37 MIGnews.com

В КНДР проливные дожди: Ким Чен Ын лично спасает регионы от подтопления

В КНДР проливные дожди затопили северные регионы. Местная пресса утверждает, что спасательной операцией руководит сам Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын приехал в затопленный район КНДР Северный Пхёнан, который находится на границе с Китаем. Государственные СМИ сообщили о том, под руководством Ким Чен Ына спасли около пяти тысяч человек.

Руководитель КНДР пришел к выводу, что “уровень опасности в регионе значительно превышен”, а ситуация в приграничном городе Синыйджу — очень серьёзная.

Как видно на опубликованных снимках, Ким Чен Ын посетил базу ВВС и проехал по паводковой воде на внедорожнике. В официальных сообщениях говорится, что он “руководил спасательными работами”. 

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Фоторепортаж
В КНДР проливные дожди: Ким Чен Ын лично спасает регионы от подтопления
В КНДР проливные дожди: Ким Чен Ын лично спасает регионы от подтопления | Фото 1
В КНДР проливные дожди: Ким Чен Ын лично спасает регионы от подтопления | Фото 2
В КНДР проливные дожди: Ким Чен Ын лично спасает регионы от подтопления | Фото 3
В КНДР проливные дожди: Ким Чен Ын лично спасает регионы от подтопления | Фото 4
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