



Сербия отрицает передачу Украине истребителей МиГ-29

Белград опроверг сообщения прессы о том, что Сербия согласилась поставить Киеву истребители МиГ-29 в рамках контракта с Францией на закупку истребителей Rafale.



Министр обороны Сербии Братислав Гашич опроверг опубликованную в сербской прессе информацию о том, что контракт на закупку 12 новых самолетов Rafale у Dassault Aviation якобы содержит пункт о том, что сербские МиГ-29 будут поставлены сначала во Францию, а затем в Украину.



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"Это еще одна из серии лжи и измышлений, единственная цель которых — бросить тень на покупку 12 совершенно новых многоцелевых истребителей Rafale четвертого поколения. МиГи, принадлежащие Сербии, никогда и никому не будут переданы", — заявил Гашич.

