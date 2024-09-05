



Папа Римский и главный индонезийский имам выступили с совместным призывом к миру

Папа Римский Франциск предостерег от использования религии для разжигания конфликта в последний день своего визита в Индонезию, первую остановку в его турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону.



В мечети Истикляль в столице Джакарте Папа Римский подписал декларацию о религиозной гармонии и защите окружающей среды вместе с главным имамом мечети и встретился с местными лидерами шести религий.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Папа также посетил 28-метровый туннель, соединяющий мечеть Истикляль с католическим собором через дорогу.



Он и великий имам Насаруддин Умар стояли у входа в "тоннель дружбы", который, по его словам, был "красноречивым знаком" того, как люди разных убеждений могут иметь общие корни.

