



Главный прокурор МУС защищает ордер на арест Нетаниягу в интервью BBC

Главный прокурор Международного уголовного суда заявил BBC, что правосудие должно восторжествовать после того, как был подан ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.



Карим Хан сказал, что важно показать, что суд будет применять ко всем странам одинаковые стандарты в отношении предполагаемых военных преступлений. Он также приветствовал решение нового правительства Великобритании отказаться от своего противодействия ордерам на арест .



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"Есть разница в тоне и, я думаю, в сути в отношении международного права со стороны нового правительства. И я думаю, что это приветствуется", — сказал он в интервью.



Он также запросил ордера на арест трех лидеров ХАМАС, двое из которых с тех пор были убиты.

