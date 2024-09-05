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Главный прокурор МУС защищает ордер на арест Нетаниягу в интервью BBC
05.09.2024 22:30 MIGnews.com

Главный прокурор МУС защищает ордер на арест Нетаниягу в интервью BBC

Главный прокурор Международного уголовного суда заявил BBC, что правосудие должно восторжествовать после того, как был подан ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.

Карим Хан сказал, что важно показать, что суд будет применять ко всем странам одинаковые стандарты в отношении предполагаемых военных преступлений. Он также приветствовал решение нового правительства Великобритании отказаться от своего противодействия ордерам на арест .

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"Есть разница в тоне и, я думаю, в сути в отношении международного права со стороны нового правительства. И я думаю, что это приветствуется", — сказал он в интервью.

Он также запросил ордера на арест трех лидеров ХАМАС, двое из которых с тех пор были убиты.
 

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