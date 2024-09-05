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ВСУ и дрон "Дракон" поливают врага огненным дождем. Фото
05.09.2024 21:21 Mignews.ua

ВСУ и дрон "Дракон" поливают врага огненным дождем. Фото

Вооруженные силы Украины начали применять на фронте новый дрон под названием "Дракон", оснащенный зажигательными боеприпасами.

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Как пишут СМИ, новый беспилотник способен рассыпать над позициями противника термит - смесь оксида железа и алюминия, которая горит при температуре около 2500 градусов, что делает его мощным оружием против вражеских сил.



Применение таких дронов создает огненный дождь над позициями российских оккупантов, эффективно разрушая технику и позиции врага.

 

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