



ВСУ и дрон "Дракон" поливают врага огненным дождем. Фото

Вооруженные силы Украины начали применять на фронте новый дрон под названием "Дракон", оснащенный зажигательными боеприпасами.



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Как пишут СМИ, новый беспилотник способен рассыпать над позициями противника термит - смесь оксида железа и алюминия, которая горит при температуре около 2500 градусов, что делает его мощным оружием против вражеских сил.







Применение таких дронов создает огненный дождь над позициями российских оккупантов, эффективно разрушая технику и позиции врага.



