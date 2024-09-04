



Осенью Украина получит крылатые ракеты JASSM

Уже этой осенью Украина получит от США крылатые ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles). На данном этапе идет обсуждение. Проблема заключается в том, что этот тип ракет может быть задействован только на американских ракетоносителях, а это - F-16. Поскольку Украина на данный момент не может похвастаться большим американским авиапарком, придется подождать несколько месяцев. В последствии же

большая часть территории России окажется в зоне действия мощных высокоточных боеприпасов. И тут в администрации Байдена непонятная проблема. Они до сих пор ожидают какой-то “новой эскалации”. Но Россия бомбит Украину, не спрашивая разрешения ни у Ирана, ни у Северной Кореи “а можно ли использовать их вооружения по Украине” в принципе.



Ракеты JASSM малозаметны и могут наносить удары дальше, чем большинство других ракет, имеющихся в настоящее время на вооружении Украины. Эта ситуация может отодвинуть российские логистические цепочки на сотни километров. А в данных условия ведение войны станет крайне затруднительным для русской армии, что даст украинцам существенное преимущество.

Запуск их из точек вблизи северной границы Украины с Россией может позволить им поражать военные объекты вплоть до российских городов Воронеж и Брянск. На юге сброс их вблизи линии фронта может позволить наносить удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.Один из официальных лиц США сказал, что были предприняты попытки сделать ракету совместимыми с незападными истребителями Украины, о чем ранее не сообщалось. Хотя официальный представитель не предоставил дополнительных подробностей о том, с какими самолетами может использоваться JASSM. Украина эксплуатирует советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-27.