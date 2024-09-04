Осенью Украина получит крылатые ракеты JASSM
Уже этой осенью Украина получит от США крылатые ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles). На данном этапе идет обсуждение. Проблема заключается в том, что этот тип ракет может быть задействован только на американских ракетоносителях, а это - F-16. Поскольку Украина на данный момент не может похвастаться большим американским авиапарком, придется подождать несколько месяцев. В последствии же
большая часть территории России окажется в зоне действия мощных высокоточных боеприпасов. И тут в администрации Байдена непонятная проблема. Они до сих пор ожидают какой-то “новой эскалации”. Но Россия бомбит Украину, не спрашивая разрешения ни у Ирана, ни у Северной Кореи “а можно ли использовать их вооружения по Украине” в принципе.
Ракеты JASSM малозаметны и могут наносить удары дальше, чем большинство других ракет, имеющихся в настоящее время на вооружении Украины. Эта ситуация может отодвинуть российские логистические цепочки на сотни километров. А в данных условия ведение войны станет крайне затруднительным для русской армии, что даст украинцам существенное преимущество.
贾斯姆JASSM防区外隐形巡航导弹，终于要登场乌克兰战场了。— 极光 (@Aurora107E) September 3, 2024
路透社报道美官员表示，美国已接近达成协议，将向乌克兰提供可射程深入俄罗斯的远程巡航导弹，但基辅可能需等待数月，因为美国需要解决任何运输前的技术问题
官员们表示，向乌克兰提供JASSM 可能会显著改变冲突pic.twitter.com/jxHiyLMhhC
Запуск их из точек вблизи северной границы Украины с Россией может позволить им поражать военные объекты вплоть до российских городов Воронеж и Брянск. На юге сброс их вблизи линии фронта может позволить наносить удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.
Один из официальных лиц США сказал, что были предприняты попытки сделать ракету совместимыми с незападными истребителями Украины, о чем ранее не сообщалось. Хотя официальный представитель не предоставил дополнительных подробностей о том, с какими самолетами может использоваться JASSM. Украина эксплуатирует советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-27.