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Украина имеет беспилотники и ракеты, которые могут бить на 1500 км вглубь России
03.09.2024 18:05 MIGnews.com

Украина имеет беспилотники и ракеты, которые могут бить на 1500 км вглубь России

У Украины есть беспилотники и ракеты собственного производства, имеющие дальность лета в 1500 километров. Они уже якобы использовались для ударов по территории России.

Об этом рассказал министр Украины по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в интервью CNN.

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Во время интервью у Камышина спросили, какое оружие дальнего радиуса действия Украина производит и использует ли его для ударов по инфраструктуре России.

"У нас есть дроны, ракеты дальностью 1,5 тысячи километров... И вы видели, что они эффективны", – ответил Камышин.
Других подробностей об этом вооружении министр не привел.
 

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