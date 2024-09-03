



В Венесуэле выдан ордер на арест лидера оппозиции

Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса.



Это произошло после того, как политик не отреагировал ни на одну из трех повесток.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным агентства Reuters, кандидата в президенты от оппозиции Гонсалеса обвиняют в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже.



"Власти потеряли всякое представление о реальности. Угрожая избранному президенту, они лишь добьются еще большей сплоченности и усиления поддержки Эдмундо Гонсалеса со стороны венесуэльцев и всего мира", - сказала оппозиционерка Мария Корина Мачадо.