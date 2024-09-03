



Атака РФ по Полтаве – самая масштабная по числу жертв после 24 февраля 2022

На сейчас число погибших в результате атаки – 51 человек. Это самая масштабная террористическая атака РФ на Украину по числу жертв, после 24 февраля 2022 года.



Президент Украины Владимир Зеленский:



"По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами", - сообщил президент Украины.



Министерство Обороны Украины:



Во вторник, 3 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений Полтавы. Десятки погибших, сотни раненых.



Как сообщили в Министерстве обороны Украины, по имеющейся ситуации, враг использовал две баллистические ракеты – временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.





