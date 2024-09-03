



Россия ударила по Полтаве: более 40 погибших

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал предварительные доклады по поводу российского удара по Полтаве, который был нанесен 3 сентября.



"По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами", - сообщил президент.



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По словам Зеленского, многих удалось спасти, ранения получили 180 человек. Число погибших возросло до 41.



"Мои соболезнования всем родным и близким. Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло. Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям спасающим жизнь", - добавил он.



Зеленский подчеркнул, что РФ обязательно ответит за этот удар. Он в очередной раз призвал мировое сообщество остановить этот террор. Президент напомнил, что Украине немедленно необходимы системы ПВО и ракеты под них.



