Новости » События в Украине
Россия ударила по Полтаве: более 40 погибших
03.09.2024 14:44 Алина Груднева

Россия ударила по Полтаве: более 40 погибших

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал предварительные доклады по поводу российского удара по Полтаве, который был нанесен 3 сентября.

"По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами", - сообщил президент. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам Зеленского, многих удалось спасти, ранения получили 180 человек. Число погибших возросло до 41.

"Мои соболезнования всем родным и близким. Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло. Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям спасающим жизнь", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что РФ обязательно ответит за этот удар. Он в очередной раз призвал мировое сообщество остановить этот террор. Президент напомнил, что Украине немедленно необходимы системы ПВО и ракеты под них.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы