



Иностранные журналисты могут существенно навредить украинским ВВС

Не так давно одно французское СМИ опубликовало материал, где выдвинуло предположение о том, что украинские истребители базируются не на аэродромах, а на автомагистралях.



Журналист издания заявил, что якобы Украина подготовила отдельные участки дорог вместо использования авиабазы.



"Вместо того чтобы совершать взлеты с военных баз, солдаты украинской армии подготовили некоторые участки дорог, обычно используемые легковыми и грузовыми автомобилями", - пишет издание.



Но и на этом дело не закончилось. Бывший военный летчик передал ВСМ видео, на котором якобы украинские военные демонтировали центральные разделители и заменили асфальт на дорогах.



Другой военный эксперт дал комментарий этому изданию, что подобные методы уже использовались в прошлом в других странах. Например, такой подход есть в Израиле. Однако разница между пониманием того, что происходит в Израиле и что происходит в Украине огромна. В Украине “прилететь” в сфотографированную или отснятую местность, которая появляется в интернете, может в любую секунду. Спрашивается, кто разрешает иностранным военным заниматься съемкой на территории Украины с тем, чтобы потом обнародовать материал? И почему это все безнаказанно

