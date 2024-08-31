



В Курской области ВСУ затрофеили сразу 7 танков

Наступление ВСУ в Курской области продолжается весьма успешно. 80-я бригада ДШВ ВСУ затрофеила 7 (!!!) российских танков. И это не танки Второй мировой, которыми русские сейчас пытаются заткнуть нехватки брони на фронте. Украинские военные получили один Т-90М, четыре Т-80 БВМ и два Т-72 (считается, что они стояли на вооружении у "элитной" 4-ой танковой дивизии).



Россия в очередной раз продемонстрировала готовность укомплектовать украинские войска, учитывая тот факт, что на бригаду полагается от 30 до 40 рабочих танков на ходу.



Так что, у кого-то трофей - это танк, а у кого-то бьюти-бокс Chanel.



