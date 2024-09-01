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Украина ночью атаковала российскую критическую инфраструктуру
01.09.2024 08:57 Катя Шульц

Украина ночью атаковала российскую критическую инфраструктуру

Этой ночью в России традиционно много что горело. Так в Тверской области дроны атаковали ГРЭС и газораспределительную сеть, а под Москвой – электростанцию и НПЗ.

Местные жители, как всегда, предоставляют свидетельства о случившемся.

После атаки БПЛА в Конаково Тверской области пожар возник на местной ГРЭС и у газораспределительной сети (ГРС) “Конаково”, которая является технологической частью магистрального газопровода “КГМО-Конаково”.

Губернатор Игорь Руденя сообщил, что в районе Конаково “системой ПВО сбиты 5 беспилотников”. Поэтому там, видимо, все загорелось.

Атака украинских БпЛА началась около 3:30 ночи. 

Кроме того, этой ночью атакована Каширская районная электростанция в Московской области России, там возник пожар.

Горит Московский НПЗ. Очередное сообщение об “отражении” беспилотников ярко подчеркнуто стобом дыма из этого района.


“БПЛА сбит в районе Московского НПЗ, повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет”, — отчитался мэр Москвы Собянин.

 

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