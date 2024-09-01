



Украина ночью атаковала российскую критическую инфраструктуру

Этой ночью в России традиционно много что горело. Так в Тверской области дроны атаковали ГРЭС и газораспределительную сеть, а под Москвой – электростанцию и НПЗ.



Местные жители, как всегда, предоставляют свидетельства о случившемся.



После атаки БПЛА в Конаково Тверской области пожар возник на местной ГРЭС и у газораспределительной сети (ГРС) “Конаково”, которая является технологической частью магистрального газопровода “КГМО-Конаково”.



Губернатор Игорь Руденя сообщил, что в районе Конаково “системой ПВО сбиты 5 беспилотников”. Поэтому там, видимо, все загорелось.



Атака украинских БпЛА началась около 3:30 ночи.



Кроме того, этой ночью атакована Каширская районная электростанция в Московской области России, там возник пожар.



Горит Московский НПЗ. Очередное сообщение об “отражении” беспилотников ярко подчеркнуто стобом дыма из этого района.



В Капотне что-то горит сегодня ночью. Пишут, что Московский НПЗ..



pic.twitter.com/DuVUrwhExt — Вестник бури (@bure_vest) February 13, 2024

Смотрите, как весело, задорно и с огоньком горит Московский НПЗ в Капотне, который атаковали дроны. pic.twitter.com/Ms6PwJSlNd — Оливия (@olivia88877) September 1, 2024

“БПЛА сбит в районе Московского НПЗ, повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет”, — отчитался мэр Москвы Собянин.