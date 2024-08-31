



ЕС договорился обучать украинских военных близко к Украине

Обучения украинских военных будут проводиться как можно ближе к территории Украины, но не на ее земле. О таком решении министров обороны стран-членов Европейского Союза в Брюсселе сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



В ходе обсуждений акцентировалось на том, что до конца 2024 года страны ЕС попытаются подготовить 75 тысяч украинских военнослужащих. На данный момент обучение уже прошли 60 тысяч защитников Украины.



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Это решение является частью более широких усилий ЕС по поддержке Украины в условиях продолжающейся полномасштабной войны с Россией. Размещение тренировочных миссий ближе к украинской границе позволит сократить время на логистику и сделать подготовку более эффективной, что особенно важно в условиях продолжающихся боевых действий.



Жозеп Боррель отметил, что ЕС и далее будет оказывать всестороннюю поддержку Украине, помогая укреплять ее обороноспособность и обеспечивать необходимую подготовку военным кадрам.