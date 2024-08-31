



Столтенберг: "Вторжение Украины в Россию законно"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вторжение Украины в Россию является законным шагом в рамках права Украины на самооборону.



Об этом он сказал прессе в Германии в своем первом ответе на вторжение в Украину около трех недель назад.



Как пишет агентство Reuters, в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag Столтенберг сказал: "Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву это право не заканчивается на границе".



По его словам, НАТО не был заранее информирован о планах Украины и не играл в них никакой роли.



Столтенберг, безусловно, обозначил риски заходя в Курскую область. По его словам, это безусловный риск, но решение о правилах войны в данном случае остается за Украиной.



"Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу. Как и все военные операции, это связано с рисками. Но это решение Украины как защищать себя", — сказал он.





