



Мстительный Мадуро послал колумбийцев на верную смерть - к Путину

В Венесуэле были задержаны двое граждан Колумбии, которые якобы воевали на стороне Украины против России. После дознания этих двоих выдали России. Об этом сообщают колумбийское издание El Tiempo и ФСБ РФ.



Колумбийцы привлекли внимание полиции в Венесуэле тем, что носили форму ВСУ, рассказала изданию сестра одного из задержанных. А в Каракасе они оказались, так как направлялись уже домой в Колумбию.



Это первый случай подобной экстрадиции в Россию граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины. В России экструдированным военным грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.



