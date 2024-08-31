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Мстительный Мадуро послал колумбийцев на верную смерть - к Путину
31.08.2024 13:02 Катя Шульц

Мстительный Мадуро послал колумбийцев на верную смерть - к Путину

В Венесуэле были задержаны двое граждан Колумбии, которые якобы воевали на стороне Украины против России. После дознания этих двоих выдали России. Об этом сообщают колумбийское издание El Tiempo и ФСБ РФ.

Колумбийцы привлекли внимание полиции в Венесуэле тем, что носили форму ВСУ, рассказала изданию сестра одного из задержанных. А в Каракасе они оказались, так как направлялись уже домой в Колумбию.

Это первый случай подобной экстрадиции в Россию граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины. В России экструдированным военным грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

 

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