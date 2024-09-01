



Предварительные оценки: заложников убили позавчера





Военный корреспондент портала Ynet Йоав Зейтун сообщил о том, что по предварительной оценке, заложников, тела которых были обнаружены в Рафиахе, убили позавчера, 30 августа.



Опознание тел было завершено около 04:00 утра 1 сентября полицией и представителями раввината, которые ждали на границе. Предположительно, во второй раз за последнее время, боевики ХАМАС убивают заложников и бегут.



На глубине 20 метров и без предварительной разведывательной информации силы ЦАХАЛ обнаружили тела шести заложников в тоннеле в Рафиахе, который находится в километре от туннеля, где был найден и освобожден заложник Фархан Кади. В последние месяцы у ЦАХАЛ не было точной информации о местонахождении шести заложников, но было известно, что они находятся в этом районе, поэтому операция в Рафиахе проводилась медленно и поэтапно с начала наземных боев.



Во время операции столкновений с боевиками, которые убили шестерых и бежали, не произошло. Возможно, они были убиты в ходе продолжающихся боев на поверхности.



Шестеро заложников - Ури Данино, Алекс Лобанов, Херш Гольдберг-Полин, Алмог Сароси, Эден Иерушалми и Кармель Гат были похищены и первоначально привезены на север Газы и в конечном итоге перевезены в Рафих, где их и убили.



На вопрос корреспондента Ynet, усиливает ли нахождение тел рекомендацию ЦАХАЛа пойти на сделку по заложникам, глава пресс-службы армии ответил: "В правительство на закрытых совещаниях принимает решения, и мы будем их выполнять".



По оценкам, это второй случай, когда боевики ХАМАС убивают заложников и бегут, поскольку на телах других заложников, возвращенных для захоронения в Израиле, были обнаружены следы от пуль.

