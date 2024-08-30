



Зеленский уволил командующего ВВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о снятии с должности командующего ВВС Украины Николая Олещука. Об этом на сайте Президента Украины опубликован Указ №600/2024.



“Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, нашим военным инженерам, всем воинам мобильных огневых групп и расчетов ПВО. Всем, кто бьется для результата. Это нужно также и на командном уровне. Мы должны становиться сильнее. И беречь людей. Беречь личный состав! Беречь всех наших воинов!” - сказал Президент Украины в своем вечернем обращении к нации.



В начале своего ежевечернего обращения Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших в Харькова и сочувствие раненым и пострадавшим в результате варварской дневной атаки оккупантов на Харьков.



Кроме того, Президент особо выделил свою встречу с Главкомом Сырским, во время которой огромное внимание было уделено направлениям Покровск и Торецк. Президент подчеркнул, что делается все возможное, чтобы облегчить задачу военных на этих направлениях.



Правительству была задача максимально подготовиться к началу нового учебного школьного года. Также был заслушан доклад по состоянию энергетики.



Генштаб сообщил, что временно исполнять обязанности командующего ВВС Украины будет генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Кривоножко до сих пор командовал воздушным командованием “Центр”.









