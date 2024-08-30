



Конец "Дружбы": с 1 января Украина перекрывает поставки нефти в ЕС

С 1 января 2025 года Украина прекратит транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", по которому поставлялась нефть в Словакию, Чехию и Венгрию.



Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для Новини.Live, отметив, что решение о прекращении работы нефтепровода соответствует резолюции Евросоюза, которая призывает страны ЕС диверсифицировать поставки нефти и отказаться от российских энергоресурсов.



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"С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба". Потому что некоторые страны получали российскую нефть через этот нефтепровод. Это Словакия, Чехия и любимая нами Венгрия. Но была резолюция Евросоюза, что они должны найти возможности диверсификации нефти и прекратить транзит через Украину российской нефти. Так же это касается и газа", - сказал Подоляк.







Ранее Венгрия и Словакия выразили обеспокоенность из-за блокирования поставок нефти российского "Лукойла", обвинив Украину в угрозе их энергетической безопасности.



Однако в Офисе президента Украины не разделяют этого мнения, указывая на потерю Россией влияния и репутации на европейском рынке.



Напомним, что в июле Украина внесла "Лукойл" в санкционный список, что привело к прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию. Несмотря на обращение этих стран в Еврокомиссию, оснований для беспокойства о прекращении транзита нефти не было обнаружено.





