



Украина могла бы атаковать ATACMS 245 объектов в РФ. ISW дал их список и карту

Передислокация Россией боевых самолетов с аэродромов, находящихся в пределах радиуса действия ракет ATACMS, не уменьшает значимость украинского запроса к США на использование дальнобойного американского оружия для ударов по территории РФ.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



В радиус действия ATACMS входят 245 российских военных и военизированных объектов, из которых только 6,5% являются авиабазами, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



ISW представил список этих объектов с координатами и интерактивной картой, демонстрируя, как ограничения США на использование Украиной ATACMS ограничивают возможности Украины для нанесения ударов по важным военным объектам России.





Для удобного просмотра откройте фото "в новом окне"



В отчете ISW также упоминается публикация Politico, где анонимные источники из США предположили, что перемещение российских самолетов с аэродромов, находящихся в радиусе действия ATACMS, якобы снижает необходимость в этом оружии для Украины. Согласно этим данным, российские войска переместили до 90% самолетов, использующих планирующие бомбы, подальше от аэродромов, попадающих в радиус действия ракет Storm Shadow и ATACMS.



Однако ISW подчеркивает, что, несмотря на эту передислокацию, разрешение Украине использовать ATACMS остается важным для поражения сотен других российских военных объектов. В зоне действия украинских HIMARS, которые США разрешают ограниченно использовать по территории России, находится лишь 20 таких объектов, тогда как радиус действия ATACMS охватывает 245 объектов, 85% из которых не являются авиабазами.



Как известно, западные ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия ограничивают ее возможности по защите как военных, так и гражданских объектов, подвергая Украину риску.



Президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры уклоняются от прямого ответа на вопрос о снятии ограничений на использование оружия для ударов по территории России.



По данным Politico, Украина готовится представить американским официальным лицам список целей на территории России, которые могли бы быть поражены в случае снятия ограничений на использование дальнобойного оружия.